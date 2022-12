Anfiteatro, ripulita l'area verde. Si preparano i nuovi scavi

Alla fine del 2021, arrivò la notizia sull'assegnazione di 4,6 milioni di euro di fondi del Pnrr per quattro importanti progetti di recupero e riqualificazione di spazi cittadini. Un milione era destinato all'area tra corso De Rege e viale Rimembranza dove si trovano i resti dell'anfiteatro romano di Vercelli. Un'area solo parzialmente scavata dalla Soprintendenza che, a partire dagli anni 2000, aveva riportato alla luce i radiali e le fondamenta di alcuni degli ambienti di servizio di un'opera di dimensione imponente.

Nel corso dell'anno, il Comune ha acquistato l'area al di là della roggia Molinara che oggi attraversa il terreno accordandosi con i privati per poter acquisire uno spazio prezioso per la valorizzazione delle vestigia storiche dell'antica Vercellae e realizzare quel parco archeologico diffuso inseguito da ormai una ventina d'anni.

In questi giorni, sull'area strategica Ca di Rat stanno giungendo alla conclusione i lavori di pulizia straordinaria dell’area verde, finalizzati alla predisposizione del rilievo tecnico e del piano indagini per i successivi scavi archeologici. Lo spazio che si affaccia verso corso De Rege, nel corso degli anni è stato oggetto di molti interventi edilizi che hanno visto la costruzione di edifici produttivi oggi dismessi. Sotto i ruderi e vecchi laboratori potrebbero dunque tornare alla luce le fondamenta dell'antica arena, realizzata tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, di forma ellittica e di grosse dimensioni e le cui gradinate poggiavano su terrapieni contenuti in strutture contraffortate.