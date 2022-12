Auto in fiamme nel parcheggio, evacuato anche il supermercato

Momenti di paura, a Trino, per l'incendio di una vettura alimentata a Gpl. Il mezzo era infatti parcheggiato all'esterno di un supermercato che, per motivi precauzionali, è stato fatto evacuare.

Le squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli e quella del distaccamento volontario di Trino sono intervenute, in tarda mattinata, in via Guglielmo Marconi nel piazzale dell'Ins: in via precauzionale è stata isolata l'area e evacuato provvisoriamente il supermercato durante l'opera di estinzione delle fiamme e messa in sicurezza della zona.