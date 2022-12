Tanta affluenza al gazebo sugli effetti avversi da vaccino

Dalle 10 del mattino, e fino alle 19 quando abbiamo smontato la struttura, vi è stata una notevole affluenza di persone. Venute a conoscenza del punto informativo, ci hanno raggiunto anche da fuori città. 𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨, 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐚𝐬𝐬𝐨, 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐥𝐞, 𝐍𝐨𝐯𝐚𝐫𝐚, 𝐞𝐭𝐜.. per raccontare le difficoltà insorte dopo l’inoculazione e chiedere indicazioni per cercare di capire come muoversi o a chi rivolgersi per avere una possibile diagnosi e terapie adeguate.