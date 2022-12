Engas Hockey Vercelli, mister Crudeli: "Compiuti passi avanti, ma c'è ancora tanto da costruire"

Roberto Crudeli, mister di Engas Hockey Vercelli, commenta ed analizza la prima vittoria interna di HV da quando ne è responsabile tecnico.

“Il Valdagno è squadra da alta classifica, costruita per rimanere nelle prime quattro-cinque posizioni, come altre fatte in quella maniera. Sapevamo che avremmo avuto tutte partite difficili: da Monza, Trissino, Valdagno, Lodi (proprio la trasferta lombarda sarà il prossimo impegno di campionato, martedì 13 dicembre alle 20.45, ndr) e Bassano. Ne abbiamo vinte due e perse altrettante: siamo quindi dentro ad un ritmo molto buono. Chiaramente, ci si aspettava di vincere anche quella con il Forte dei Marmi: sarebbe stato ideale perché l’avremmo meritata, ma purtroppo a volte le cose non vanno come vorremmo. Bisogna avere pazienza e oggi siamo stati premiati. Stasera abbiamo gestito benissimo la partita nel primo tempo, con grande equilibrio, non scoprendoci troppo, portando sempre una buona pressione sulla palla, gestendo correttamente tutti gli ingressi e la parte offensiva. Poi, dopo la metà della seconda frazione ci siamo un po’ disuniti avendo poca personalità nel gestire la cattiveria verso la porta, smettendo di andarci con continuità e il Valdagno ha preso un po’ di coraggio. Questo non deve accadere, dobbiamo sempre mostrare un certo tipo di atteggiamento da squadra forte, vincente e con carattere”.

Il mister ha le idee chiarissime su quanto fatto e, ancor di più, su quello ancora da compiere, tempistiche comprese:

“Sono arrivato da soli dieci giorni e non è che ci sia da crescere ancora un po’: c’è da costruire ancora l’80% di quella che è la mia visione hockeistica. Il 20% fatto comprende alcuni aspetti di organizzazione in attacco, in cui giocare tutti e quattro insieme con continuità e altrettante in quella difensiva per avere più compattezza. Ma manca ancora un sacco di roba! Con calma, nella pausa natalizia vedremo di metterci un altro 10-15% per, in prospettiva, arrivare ai playoff con operativo il 50-60% di quello che piace a me”.

Ora HV è atteso da una settimana di fuoco: prima il turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata di regular season di A1 e poi il weekend con il debutto europeo in WSE Cup.

“Domenica (oggi, ndr) faremo defaticamento, poi lunedì un lavoro di video, a seguire un allenamento non intensissimo in vista della partita di martedì e poi, di nuovo, ci sarà la parte di scarico, allenamento e via a ripartire. In questa fase non c’è lavoro di costruzione, ma ha il fine di affinare ciò che abbiamo realizzato sinora a livello di costruzione e coordinazione come organico e non tanto in quello di gioco che deve restare fluido e bene organizzato. In sintesi: quel poco che abbiamo fatto in questi dieci giorni va amalgamato, questo è l’obiettivo durante le partite”.