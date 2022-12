Tragico schianto: un morto e un ferito

Gravissimo incidente, nella serata di giovedì 8 dicembre, intorno alle 21, sulla provinciale 34, la Strada delle Grange, in località Lucedio.

Un uomo è morto e un ragazzino è rimasto ferito dopo che la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada, centrando un palo in cemento per poi rovesciarsi in un fosso.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, tuttavia la dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e al 118 per i soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati inutili per l'adulto.

La squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli sta lavorando per la messa in sicurezza del tratto stradale. Al momento non ci sono notizie precise sulle condizioni del ferito, si sa solo che si tratta di un ragazzo molto giovane.