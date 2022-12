Domenica, un gazebo dove si parlerà di eventi avversi

Chi vorrà potrà fermarsi a dialogare con le persone che hanno subito delle reazioni avverse e che da tempo hanno dovuto modificare la propria vita, spesso anche in modo radicale. Non hanno bisogno di attacchi ne di critiche, ma di comprensione e di aiuto per ciò che stanno vivendo: basta con l’indifferenza, basta girarsi dall’altra parte o magari avere un atteggiamento irriverente nei loro confronti.