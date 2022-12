Cena di Natale per l'Inter Club Grange Neroazzurre

Sono stati 60 i soci dell’Inter Club Grange Neroazzurre che mercoledì sera si sono riuniti al Fabrika di Vercelli per rinnovare la tradizione della cena degli auguri dopo i due anni di stop forzato causa pandemia.

«È stato emozionante ritrovarsi insieme ai nostri soci per questo classico appuntamento - ha commentato il presidente Giancarlo Sali - Gioia, piacere culinario e tanta passione per la Beneamata hanno pervaso il nostro Natale Neroazzurro, nella speranza che sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione agonistica».