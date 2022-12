"La notte della cometa sbagliata": ultimo appuntamento con Ludorì

E' una rassegna che sta avendo molto successo quella degli incontri in Biblioteca promossi nell'ambito della rassegna "Ludorì".

«Sono stati appuntamenti divertenti, istruttivi, formativi, in cui i bambini hanno incontrato attori e opere coinvolgenti, come Iliade, Odissea, o argomenti buffi come le storie coi fiocchi dele Mele Volanti e molto altro - spiega l'assessore Gianna Baucero, che ha sempre seguito le attività - La prossima domenica avremo l'ultimo appuntamento con le letture del progetto con "La notte della cometa sbagliata", a cura di Stregato».

Per concludere la rassegna resta ancora da recuperare un appuntamento con gli Egizi.