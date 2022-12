Arzignano-Pro Vercelli 1-1 (poteva andar peggio...)

So, colpo di testa, gol (Lussoso)

Arzignano-Pro Vercelli 1-1

Saco (Pvc) al 2', Germignani (A) al 71'.

La Pro segna subito con Saco e poi amministra nel primo tempo. Nella ripresa c'è solo in campo l'Arzignano che pareggia e poi in superitoà numerica, attacca a testa bassa ma la Pro, con qualche patema d'animo e grazie alle parate di Rizzo, porta a casa un punto.

Primo tempo

Ed è subito Pro. Secondo minuto. Cross di Iotti dalla sinistra, Saco salta più in alto, anticipa il suo avversario di testa e segna. Dopo due minuti, Pro Vercelli in vantaggio.

Partita contratta, non bella, a volte sonnolenta, Arzignano mai pericoloso. Dopo il gol fatto, nemmeno la Pro.

25': Cester smarcato in area riceve palla, chiude prontamente Iotti (ammonito 4 minuti dopo per una trattenuta).

35'. Pro Vercelli vicina al raddoppio. Punizione di Corradini, Saco sfiora soltanto a pochi centimetri dalla porta, con affanno libera la difesa dell'Arzignano, ma l'azione prosegue, cross in area, ma a Vergara non riesce la zampata vincente.

36': bordata da fuori area di Parigi, palla sul fondo ma non di tanto dalla rete difesa da Rizzo.

43': ripartenza dell'Arzignano, ancora Parigi, ancora una botta da fuori, ancora fuori misura.

Uno di recupero.

Fine primo tempo.





Ripresa.

Arzignano vicino al pari, ma ci mette una pezza Rizzo. Davi, vanamente contrastata da Iotti, crossa dalla destra, gran colpo di testa di Parigi, bella risposta e grandi riflessi di Rizzo che sventa in angolo la palla che era diretta all'angolino basso, alla sua sinistra.

50': Calvano perde palla, tiro dalla distanza di Tardivo, para facile Rizzo.

51'; ci prova Comi dalla distanza, altissimo.

56'; angolo per i padroni di casa, bella uscita di pugno di Rizzo.

Ma l'Arzignano – a differenza del primo tempo - adesso è indiavolato.

60': ripartenza Pro con Arrighini che perde l'attimo.

Ammonito Perrotta, la Pro sta soffrendo.

Ammonito Iezzi.

Paci manda in campo Della Morte, esce Comi. Al 67'.

71': pareggio dell'Arzignano. Cross dalla destra di Tardivo, Germignani anticipa tutti e scarica sotto la traversa: 1 a 1.

Pareggio meritato, per quanto visto nella ripresa.

76'. Ancora Davi sulla destra, fallo di Iotti, secondo giallo per lui, espulso, Pro in dieci.

78'. Secondo cambio di Paci: esce Saco, entra Gianluca Clemente, all'esordio stagionale.

Tre cambi nell'Arzignano che vuole i tre punti.

84': azione insistita dell'Arzignano, botta di Antoniazzi, Rizzo, seppure coperto, para, e non era facile.

86'; Antoniazzi non serve Tardivo, solo in area, si dispera l'Arzignano per l'occasione persa.

Esce Iezzi, dentro Renault.

Quattro di recupero al 90°

Botta di Casini, para Rizzo.

Assedio finale dei padroni di casa.













Formazioni





Arzignano: Volpe; Davi, Bonetto, Molnar, Gemignani (Cariolato dall'89'); Nchama (Barba dall'81'), Bordo (Casini dall'81'), Antoniazzi ; Cester (Tardivo dal 46'); Parigi (Fyda dall'81'), Grandolfo. A disposizione: Pigozzo, Saio, Gning, Casini, Fyda, Cariolato, Zanella, Bontempi, Barba, Lunghi, Grosso, Tremolada, Tardivo. All. Bianchini.

Pro Vercelli: Rizzo; Iezzi (Renault dall'89'), Cristini, Perrotta, Iotti; Calvano, Corradini, Saco (Clemente dal 78'); Vergara; Arrighini, Comi (Della Morte). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Mustacchio, Emmanuello, Gatto, Gheza, Renault, Clemente, Silvestro, Guindo, Della Morte. All. Paci.







Arbitro: Maccarini di Arezzo

Ammoniti: Bordo (A), Iotti (PVc), Molnar (A), Perrotta (Pvc), Iezzi(PVc), Corradini (Pvc).

Espulso Iotti (PVc) al 76'.