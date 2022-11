Pallacanestro femminile Vercelli: cronache e tabellini delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

1^ giornata di andata

Domenica 27.11.2022– a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco - ore 11,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 34-31

( parziali: 10-8; 23-18; 30-24)

Tabellino PFV: Alilou; Balzaretti 4; Lahmidi 4; Stile 20; Triberti 2; Bari S.; Ferraris 4; Lombardi; Oppezzo; Tripolini. All.re Davide Simone

E’ scattato anche il campionato Under 13, riservato alle giovani della classe 2010, con possibili inserimenti di ragazze all’ultimo anno di Mini Basket (in collaborazione con MB Bugs per la PFV).

La prima gara è stata contro il “solito” Novara Basket, che contrariamente al solito, almeno in questi ultimi anni, ha dovuto soccombere questa volta per 34-31.

Nessuna delle due squadre ha realizzato molto, lo dice il punteggio, ma questo è abbastanza naturale quando ad affrontarsi sono ragazze di 12 e 11 anni, veramente alle loro prime esperienza in un campionato FIP.

Tra di esse Elisa Stile ha realizzato 20 punti al primo colpo, e la mini cestista Adele Ferraris del 2011 ne ha segnati 4 alla sua prima gara assoluta.

Le vercellesi hanno saputo innanzi tutto dominare l’emozione dell’esordio ed essere un pochino più precise in attacco delle novaresi, riuscendo a superarle in corsa ed a difendere il vantaggio nei minuti finali.

In effetti le padrone di casa hanno messo il naso avanti nel primo periodo (10-8), con minimi allunghi nei due successivi (23-18 al 20’ e 30-24 al 30’) per poi difendere bene negli ultimi 10 minuti e rintuzzare efficacemente il tentativo di rimonta delle ospiti che si aggiudicavano il quarto (4-7), ma non potevano andare oltre grazie alla compattezza della PFV in fase difensiva.

Questa “prima” positiva è senz’altro un buon viatico per la giovanissima squadra di Davide Simone, chiamata a confermarsi già mercoledì 30 novembre alle 19,00 alla mitica palestra Leardi di Casale, contro le “cugine” dell’Olympia 2000 che, dopo l’esperienza (finita) con Junior Casale, hanno ricominciato autonomamente, in prospettiva magari di stringere nuovamente una proficua collaborazione come in passato con la PFV.

CAMPIONATO UNDER 14

- 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 3^ giornata di andata

Sabato 26 novembre 2022 a Vercelli Palapiacco - ore 17,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Conte Verde Basket – Rivoli 28-31

(parziali: 5-12; 9-14; 21-20)

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Panelli 4; Trotti 4; Lahmidi 1; Fall Awa 6; Mura 5; Stacchini; Ferla; Follia ; Stile 8; Valentini, Alilou.. All.re Davide Simone..

Sconfitta sul filo di lana per le under 14 della PFV battute in casa dal Conte Verde Basket di Rivoli (TO) per 28-31.

Come dice anche il punteggio, piuttosto basso nonostante la categoria, la gara è stata caratterizzata da una sorta di “carestia” in fase d’attacco, che ha colpito entrambe le squadre (peraltro piuttosto alle prime armi), ma che ha fatto più danni in casa delle vercellesi.

Queste, infatti, hanno sbagliato l’inverosimile da sotto canestro e, comunque, qualcosa in più delle avversarie, peraltro del tutto alla loro portata.

Le torinesi prendevano subito il controllo della partita (5-12 al 10’) approfittando della timidezza delle padrone di casa. Queste ultime, però, accennavano ad una piccola reazione nel secondo quarto (il punteggio restava striminzito) portandosi 9-14 a metà incontro, ed addirittura in vantaggio (21-20) al 30’, mettendo a segno 12 punti in un quarto, sprecando un po’ meno che nella prima parte di gara.

Nell’ultimo periodo, però, pur continuando a segnare (11-7 il parziale), le padrone di casa non erano in grado di respingere il ritorno delle avversarie che riuscivano così a spuntarla di soli tre punti: 28-31.

La prossima gara per le giovani di Davide Simone, sarà a Biella contro il Basket Femminile Biellese sabato 3.12.2022 alle ore 15,00 alla Palestra dei Salesiani in via Galilei 12.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

7^ GIORNATA – di andata

Domenica 27 novembre 2022 – a Torino – Palestra di Via Massari 114 – ore 16,00

Pol. REBA Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 19-68

(parziali:4-16; 8-37; 12-54 )

Tabellino PFV: Dipace 7; Cavalli 6; Torazzo 4; Francese 10; Dikrane 12; Haxhiasi 2; Prinetti 27, Fall D.; Panelli. All.re: Gianfranco Anastasio.

Nonostante schierasse solo nove giocatrici a referto la Under 15 della PFV ha affrontato a Torino la Pol. Reba Basket ed è tornata con una bella e convincente vittoria in carniere per 19-68.

Dall’andamento dei parziali dei quarti si rileva che il match è stato controllato dalle vercellesi per tutto l’arco dei 40’, le quali hanno iniziato bene, spingendo forte sull’acceleratore senza commettere la solita marea di errori in fase di conclusione a canestro, come spesso accade loro, chiudendo così il primo parziale 4-16, concedendo pochissimo alle padrone di casa. Nel secondo quarto le ragazze di Anastasio non mollavano, approfittando del proprio momento buono e della arrendevolezza difensiva delle avversarie, cosicché a metà gara il punteggio diceva 8-37.

La ripresa non cambiava le cose, anche perché Reba non andava oltre i 4 punti per periodo, mentre la PFV manteneva un buon livello di intensità e di gioco, così era 12-54 al 30’ e, da qui, si andava alla fine senza problemi, per concludere con uno scarto di 49 punti che, obiettivamente, non sono pochi.

Sugli scudi, tutte in doppia cifra, Emma Prinetti (27 punti) ben supportata da Dikrane (12) e Francese (10).

Prossimo impegno per le ragazze di Gianfranco Anastasio sarà sabato 3 dicembre alle 15,30 a Sozzago (NO), contro Cerrus Basket, per la prima di ritorno.

CAMPIONATO UNDER 17

- 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 4^ giornata di andata

Sabato 26 novembre 2022 – ad Alice Castello - ore 15,00 – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lettera 22 – Ivrea 44-50

(parziali: 4-19 16-31; 27-39)

Tabellino PFV: Giorgi 7; Nicolotti; Pintonello E.; Rizzato 3; Matteja 4; Dikrane 3; Dipace 2; Prinetti 15; Barbero 8; Francese 2; Giuliani. All.re Javier Adipe Alsina.

Getta letteralmente alle ortiche una buona occasione per consolidare la sua posizione in classifica la PFV Under 17, che si lascia battere in casa da Lettera 22 Ivrea per 44-50, al termine di una partita dai due volti e che, con qualche rotazione in più nel finale, avrebbe potuto trasformarsi in una vittoria.

Le ragazze di Javier Adipe Alsina cominciavano male, tanto che far peggio sarebbe stato difficile, sbagliando tutto o quasi, per trovarsi a fine primo quarto sotto per 4-19.

Sembrava tutto risolto per Ivrea dopo soli 10’, ma l’orgoglio ed anche la forza delle vercellesi/ciglianesi/saluggesi consentiva loro di pareggiare il secondo periodo con dodici punti a testa (16-31) e di avvicinarsi nel terzo alle eporediesi per il 27-39 al 30’.

Nell’ultimo quarto, poi, la reazione delle padrone di casa si faceva più veemente (17-11 il parziale) tanto da avvicinarsi alle avversarie con buone chanches di raggiungerle. Purtroppo qualche errore di mira e almeno una rotazione, che sembrava quella giusta, non fatta, condannavano le ragazze della PFV ad una sia pur onorevole sconfitta.

Prossima gara ad Aosta, in casa Eteila, domenica 4.12.2022 alle ore 18,00.