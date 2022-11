Pro Vercelli-San Giuliano 2-1 (Comi, Perrotta e vai...)

Bomber Comi torna a segnare, Perotta firma il gol decisivo e la Pro Vercelli nel primo "lunch match" della stagione può tornare a brindare alla vittoria ritrovata al Piola-Robbiano. Al termine di una sfida vibrante la Pro piega 2-1 un generoso San Giuliano City protagonista di una buona prestazione che non fa che rendere i meriti dei ragazzi di Paci. Il risultato sostanziale è giusto.

La Pro ha fatto qualcosa di più, mettendo nel match anche un pizzico di cattiveria sportiva che in altre occasioni, forse, era mancato. E quando si può disporre di Comi, tutto diventa più facile. Sicuramente il gol dopo pochi minuti ha permesso ai bianchi di giocare meno contratti e nemmeno il rigore, piuttosto generoso, che ha portato al pari i gialloverdi allo scadere del primo tempo ha scosso i bianchi che, a inizio ripresa ha ripreso a spingere trovando il nuovo vantaggio, sfiorando in un paio d'occasione la terza marcatura. Oltre a Comi bene la difesa che ha concesso poco al San Giuliano (rigore a parte qualche conclusione dalla distanza o un paio di pericoli da calcio piazzato); bene Iotti e Vergara al rientro dopo la squalifica. Ma la notizia che ha fatto più piacere al popolo bianco è il ritorno di Simone Emmanuello dopo 256 dal grave infortunio rimediato la scorsa stagione contro l'Albinoleffe.

Pro Vercelli senza lo squalificato Anastasio, gli infortunati Masi e Macchioni, in campo con una difesa a quattro, centrocampo a tre con Calvano, Corradini in regia e Saco a far sentire la sua prestanza, in avanti Comi torna al centro dell'attacco con Della Morte e Vergara alle spalle. Il San Giuliano risponde con il tradizionale modulo di trasferta 3-5-2 con un centrocampo robusto pronto a rompere il gioco avversario e innescare le punte. Gara chiusa con il San Giuliano che tiene palla ma senza sbocchi con la Pro a studiare a prendere le misure dell'avversario.

E al primo vero affondo spezza l'equilibrio: è l'11' quando Iezzi dalla destra centra in area dove Comi anticipa tutti e di testa infila Sposito: 1-0. Con il vantaggio la Pro appare più sicura e anche se di occasioni veramente pericolose se ne vedono poche. Sono però sempre i bianchi di Paci a tenere sotto controllo il match. Della Morte calcia un buon pallone (16') che trova l'involontaria respinta di Saco, Della Morte (31') e Vergara (33') anticipati dalla difesa gialloverde. I ritmi sono tutt'altro che elevati tantoché più che un "match di mezzogiorno", sembra in alcune fasi una sfida post-prandiale. Il San Giuliano si fa vedere con un tiro dalla distanza di Anastasia (37') parato da Rizzo e una conclusione abbondantemente alta di Fusi. Al 39' però il San Giuliano trova il pareggio: Anastasia finisce a terra nell'area bianca l'impatto con Cristini sembra non esserci, ma l'arbitro indica il dischetto tra le proteste vercellese- E dopo quasi 2' Salzano s'incarica del tiro e insacca con un tiro forte alla destra di Rizzo: 1-1. Il tempo si chiude con con uno scontro tra Fusi e Iezzi che restano a terra e il giallo a Iezzi allo scadere.

La ripresa inizia con qualche schermaglia delle due squadre che, però, non impensieriscono le difese. Al 53' la Pro in vantaggio: punizione di Iotti dalla destra che trova Perrotta pronto a infilare di testa in rete sul secondo palo: 2-1. Al 58' arriva il primo cambio di Paci con Arrighini che subentra a Della Morte. Corradini (60') ci prova da lontano Sposito para senza affanni. Sebbene il San Giuliano cerchi qualche ripartenza è la Pro a rendersi pericolosa sfiorando a più riprese il gol della sicurezza. Al 64' angolo di Corradini, Perrotta in area si alza più in alto di tutti e costringe Sposito a una prodezza per deviare la palla oltre la traversa. Al 70' è ancora Sposito che salva il San Giuliano dal ko: Vergara va sul fondo e serve in area Arrighini che controlla bene e calcia a colpo quasi sicuro: Sposito però salva i gialloverdi. Al 71' applausi da tutto il pubblico per il ritorno in campo di Emmanuello che rileva Saco. La gara resta viva: il San Giuliano si fa vivo al 78' con Fusi: conclusione deviata dalla difesa in angolo: sul corner (78') Miracoli colpisce bene di testa ma colpisce il palo. La gara è aperta con le due squadre che spesso salato il centrocampo e creano pericoli: all'84' Arrighini lanciato da Mustacchio viene anticipato dalla difesa lombarda, il San Giuliano (86') replica con un colpo di testa di Cogliati alto di poco su cross di Anastasia (Rizzo sembrava poter intervenire). Il San Giuliano preme nel 4' di recupero. Momenti di apprensione nell'area bianca; qualche spintone tra i giocatori quando Rizzo resta a terra dopo uno scontro. Minuti emozionanti ma i bianchi tengono la palla lontano dalla propria tre-quarti e dopo oltre 5' di di recupero possono tornare a festeggiare i tre punti (meritati) che al Piola-Robbiano che mancavano dalla sfida contro il Piacenza.

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Rizzo; Iezzi (dall’81’ Renault), Cristini, Perrotta, Iotti; Calvano, Corradini, Saco (dal 71′ Emmanuello); Vergara; Comi (dall’81’ Mustacchio), Della Morte (dal 58′ Arrighini). In panchina: Valentini, Rigon, Gatto, Gheza, Clemente, Silvestro, Guindo, Grbic. All. Paci.



SAN GIULIANO CITY (4-3-3): Sposito; Zanon, Bruzzone (dall’81’ Serbouti), Alcibiade, Zugaro (dal 65′ Metlika); Marchi (dal 52′ Miracoli), Fusi, Salzano; Anastasia, Cogliati, Qeros (dall’81’ De Respinis). In panchina: Cervellera, D’Alterio, Ippolito, Guerrini, Pedone, Saggionetto, Deiana, Guidetti, Baggi, Pascali. All. Ciceri.



ARBITRO: Luongo di Napoli.



RETI: 11′ Comi, 41′ rig. Salzano, 53′ Perrotta



NOTE: Mattinata soleggiata e fredda. Spettatori 563 per un incasso di 4534 euro. Ammoniti: Iezzi, Marchi, Metlika, Perrotta, Alcibiade e mister Paci per proteste. Calci d'angolo .. recupero 1',4'.