Stroppiana: lutto per Silvio Brusa, 49 anni

Stroppiana dice addio a un concittadino conosciuto e apprezzato: nella giornata di giovedì 24 novembre è morto Silvio Brusa, 49 anni.

Bancario di professione, da tempo la malattia lo aveva costretto a lasciare il lavoro e aveva reso necessaria un'assistenza specializzata.

Nel 2019 si era candidato come consigliere comunale nella lista che avrebbe portato all'elezione dell'attuale sindaco, Maria Grazia Ennas, che lo ricorda in un post: «Hai sofferto tanto in questi anni e ora hai trovato la pace. Ci mancherai.... immensamente. La tua Leva del ‘3 come eravamo abituati a salutarci. Avevi accettato di entrare a far parte della lista “vivere Stroppiana” con cui ci siamo candidati nel 2019 perché, mi dicevi, “voglio fare qualcosa per il paese”. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale porgo le più sentite condoglianze al papà Giovanni».

In paese Brusa era conosciuto anche per la passione per la musica, come bassista del gruppo Eregion.