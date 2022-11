Fipe Ascom: campagna per la #SicurezzaVera - foto

Fipe – Ascom Vercelli scende in piazza per lanciare un messaggio di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Due semplici simboli per dire NO alla violenza sulle donne: una t-shirt con il logo del progetto #SICUREZZAVERA, la campagna di prevenzione contro la violenza di genere ideato dal Gruppo Donne Imprenditrici FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E dei palloncini rosa, sinonimo di libertà, riportanti alcune parole che simboleggiano sia un messaggio positivo che negativo e di sofferenza delle donne vittime di violenza: Donna, Cuore, Anima, Libertà, Lividi, Dolore, Lacrime e Delusione solo per citarne alcune.

Commenta Donatella Bertolone, referente Fipe Donne Imprenditrici Vercelli: «#Vera siamo tutte noi. È una ragazza, una donna, una compagna, un’amica, una collega, ma anche una sconosciuta. Ogni donna che incontriamo può essere #Vera. Quello di Fipe – Ascom Vercelli vuole essere un gesto simbolico per sensibilizzare sulla tematica, diventata una piaga della nostra società. Ma è necessario lottare per il rispetto della libertà delle donne e per la tutela della loro sicurezza, non solo il 25 novembre ma 365 giorni all’anno».