Hai meno di 21 anni? Tre partite della Pro Vercelli a 15 euro

La F.C. Pro Vercelli 1892 in occasione delle ultime sfide casalinghe del 2022 propone una promozione speciale per gli under 21

Tutti i ragazzi e le ragazze nati/e dopo il 2001 avranno diritto ad acquistare i biglietti per la Curva Ovest per le sfide contro Sangiuliano City, Pordenone e Lecco al prezzo promozionale complessivo di 15€!

Come fare:

- Invia un messaggio o Whatsapp al numero 3297345741 indicando:

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo mail

- Il pagamento, in contanti, dovrà essere effettuato, presso gli uffici dello Stadio Piola, entro Sabato 26 Novembre (Ingresso lato palazzina/uffici).

- I biglietti saranno consegnati il giorno prima delle partite, direttamente sulla tua email.

Non serve stampare i biglietti: sarà sufficiente mostrare il tuo tagliando dallo smartphone per accedere allo Stadio.