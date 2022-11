«Una piazza potenzialmente bellissima, lasciata sola a sé stessa, valorizzata solo per iniziative sporadiche»

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata di ieri la giunta ha inaugurato Piazza Antico Ospedale, il nuovo nome ufficialmente assegnato all’area dell’ex parcheggione, completamente rigenerata grazie ai fondi dell’Unione Europea del progetto PISU.

Una piazza che tuttavia esemplifica perfettamente lo stato della nostra città e l’attenzione dell’Amministrazione per il suo decoro.

Basta fare una passeggiata nel tardo pomeriggio per rendersi conto delle numerose luci inattive, dei lastricati da sostituire, della mancata manutenzione e pulizia.

Una piazza potenzialmente bellissima, frutto di investimenti importanti, lasciata sola a sé stessa, valorizzata solo per qualche iniziativa sporadica.

È l’emblema dell’operato dell’Amministrazione, che in questi anni ha avuto a disposizione tantissimi fondi per realizzare opere importanti, ma che al momento ricorderemo solo per aver abbellito qualche rotonda e abbattuto un cavalcavia.

Senza progettualità, cura, idee e spirito innovativo, si possono avere a disposizione tutti i soldi e il potere possibili, ma i risultati, gli errori e lo spreco di risorse verranno sempre a galla.