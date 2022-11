I commercianti vercellesi "accendono" il Natale: luminarie a led, temporizzatori e orari ridotti per evitare sprechi

Un esempio dei festoni luminosi che verranno allestiti per il Natale 2022 in città

Le decorazioni natalizie in pvc non convincono i commercianti e così, dopo un breve periodo di prova, stelle e fiocchi di neve lasciano il centro storico, dove erano stati sistemati per prova. Anche quest'anno saranno le luci ad accendere il periodo dello shopping natalizio vercellese.

Dopo aver vagliato varie soluzioni, infatti, i commercianti vercellesi, coordinati dai referenti di via e supportati dalle associazioni di categoria Ascom Confcommercio e Confesercenti, hanno optato anche per questo Natale per l’installazione delle luminarie natalizie.

Ma resta ferma la convinzione, già espressa un mese fa circa, di farle nel rispetto del periodo delicato di crisi energetica. Le luminarie che verranno installate saranno alimentate con lampadine led a basso consumo, con temporizzatore e allieteranno lo shopping natalizio creando una piacevole atmosfera in città, con orari di accensione, però, ridotti rispetto agli anni passati. La ditta che installerà le luminarie, per supportare l’operazione, si farà carico di coprire una parte dei costi.

Circa 200 le adesioni finora raccolte tra centro storico e periferia: «Abbiamo avuto conferme anche dal Canadà, dall'ospedale, via Paggi, via Ugo Foscolo da altre zone abbiano conferme in arrivo», commenta Mimmo Sabatino, commerciante che da anni è in prima linea nel coordinare l'attività di allestimento delle luci natalizie.

«La ditta - aggiunge Sabatino - ci è venuta incontro sostenendo una parte dei costi, in modo tale da mantenere inalterata rispetto all'anno scorso la quota di adesione». Da giovedì inizierà la posa delle luci mentre i coordinatori delle varie zone continuano con la raccolta delle ultime adesioni.

«Inizialmente – commenta Angelo Santarella, presidente Ascom Confcommercio Vercelli - abbiamo frenato sul discorso luminarie tradizionali, per una questione soprattutto etica, legata al particolare momento che stiamo vivendo. Ma dopo aver vagliato diverse soluzioni, non percorribili o non apprezzate dagli esercenti, abbiamo deciso di procedere con la consapevolezza che la soluzione individuata sia ottimale non solo in termini di rispetto dell’attuale situazione di emergenza energetica ma anche nel rispetto della “voglia” e della volontà del mondo del commercio di accendere e puntare l’attenzione sul Natale».

Si sono però decise alcune misure di contenimento dei costi: i led, appunto, e orari contingentati: «Ci sono parsi un ottimo compromesso», commenta Santarella.

Sulla stessa linea anche la presidente Confesercenti, Miriam Leone: «I commercianti da sempre accendono Vercelli in occasione delle festività natalizie - commenta - e anche quest’anno, nonostante stiano subendo l’ennesima emergenza sia come imprenditori che in veste di cittadini, hanno voluto portare un po’ di clima natalizio in città, dimostrando ancora una volta di credere nel territorio in cui lavorano. Le attività rendono vitale la nostra città, vogliamo credere che lo sforzo anche economico profuso dagli operatori commerciali sarà premiato dai cittadini e visitatori che decideranno di fare i propri acquisti nei negozi di Vercelli».

«L’attenzione e il calore verso il cliente, il desiderio di rendere viva la città costituiscono il valore aggiunto per chi si rivolge agli esercizi commerciali di vicinato rispetto all’acquisto online - conclude Teresa Marcon, vice presidente di Confesercenti e titolare di negozio del centro storico - Tocca ora ai cittadini premiare lo sforzo profuso».