"La magia del dono": 30 associazioni in piazza Cavour per il mercatino della solidarietà

Una trentina di associazioni, ciascuna impegnata in settori differenti, ma tutte unite dallo spirito di servizio e dall'impegno verso i più deboli, siano essi anziani, bambini, persone carcerate o diversamente abili, animali abbandonati.

Domenica 27 novembre dalle 14, torneranno tutte in piazza Cavour per "La magia di un dono", mercatino della solidarietà ma anche occasione per farsi conoscere, autofinanziarsi, trovare nuovi volontari. Un appuntamento promosso dal Centro Territoriale per il Volontariato e sostenuto dal Comune, presentato mercoledì mattina nella sede di corso Libertà da Emanuela Surbone del Ctv, dalla vice presidente Germana Fiorentino e dall'assessore Mimmo Sabatino.

Domenica 27, per tutto il pomeriggio, la piazza centrale di colorerà di stand e di iniziative di intrattenimento: dalla caccia al tesoro per i piccoli alle dimostrazioni delle stampe su tela, dalle bolle di sapone al concerto delle zampogne. Un pomeriggio nel quale sarà possibile sostenere le associazioni acquistando piccoli doni natalizi autoprodotti: lavoretti fatti a maglia, palline e decorazioni per l'albero, calendari, presepi artigianali, stampe artistiche su carta e tessuto e così via.

Un mercatino che aprirà, simbolicamente, le iniziative del periodo natalizio operando nel segno della solidarietà.

«Tutte le associazioni - ha spiegato Fiorentino - oltre ad avere uno spazio per parlare di sé, autofinanziarsi e farsi conoscere, hanno deciso di devolvere il 10% di quanto raccoglieranno a un progetto comune, sostenere le famiglie in difficoltà a causa del carovita, collaborando con la Caritas Eusebiana».

Un dono che si moltiplica, dunque, rendendo l'appuntamento ancora più sentito. «Le associazione sono state molto vicine ai vercellesi in questi anni così difficili - è il commento di Sabatino - e per questo l'amministrazione comunale vi è davvero grata».

L'appuntamento, che verrà replicato il 3 dicembre a Biella, coinvolgerà realtà locali e della vicina provincia laniera: «Venite a trovarci - è l'invito degli organizzatori -. Sarà un'occasione per scoprire il nostro mondo e, magari, trovare un progetto o un servizio al quale dedicarvi nel tempo libero. Per il mondo del volontariato poter contare su energie nuove è davvero importante».