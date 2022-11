Il Pasfa nel ricordo dei caduti

Martedi 8 novembre presso la scuola Santa Giovanna Antida in Vercelli, i bambini hanno dato vita ad uno spettacolo in ricordo dei Caduti di tutte le guerre ed hanno approfondito la conoscenza delle nostre Forze Armate. Erano presenti il Sindaco, Avvocato Andrea Corsaro, altre Autorità civili, militari e religiose e tanti simpatizzanti e Soci del Pasfa (Assistenza Spirituale Forze Armate), l’Associazione che ha promosso l’iniziativa. Ogni anno infatti, il Pasfa propone ad una diversa scuola della Provincia di ricordare la ricorrenza del 4 novembre, allo scopo di tener viva la memoria su chi è caduto per l’Italia e per porgere in modo amichevole alle nuove generazioni la figura degli uomini e delle donne in divisa.

Quest’anno il titolo dello spettacolo è stato “la pace comincia da noi”, canti, letture e coreografie all’insegna dei nostri valori e del Tricolore.

Il Pasfa ringrazia Suor Giancarla e tutto il corpo docente per l’accoglienza riservata all’iniziativa e l’impegno profuso per attuare il progetto.

E nei giorni scorsi il sodalizio ha rinnovato – tramite elezione – il consiglio direttivo che è risultato composto da: Grazia Bolco, Francesca Contardi, Rita Mosso, Donatella Ramella, Anna Maria Ranghino, Vincenzo Russo, Caterina Vulcano.

Per il prossimo triennio è stata riconfermata come Presidente, Donatella Petrucci Maraviglia.