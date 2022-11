Pro Vercelli: quattro anniversari da festeggiare. Gli eventi organizzati dai Veterani

Quattro anniversari da ricordare per una "lunga storia d'amore" che lega Vercelli alla Pro.

Organizzata dall’Associazione Veterani Pro Vercelli in collaborazione con il Comune, la manifestazione in programma il settimana prevede due iniziative che ricorderanno quattro importanti anniversari: i 130 anni della nascita società come unione sportiva avvenuta nel 1892; i 100 anni dell’ultimo scudetto della sezione calcio vinto nel 1922; i 51 anni del famoso "spareggio della monetina" con la Biellese del 1971 e i 10 anni del ritorno della Pro Vercelli in serie B, dopo 64 anni, nel 2012.

Mercoledì, nel Foyer del Salone Dugentesco apre la mostra fotografica dedicata alla gloriosa storia della Pro Vercelli: offrirà ai numerosi appassionati vercellesi e non solo, la possibilità di visionare numerose fotografie storiche d’archivio inerenti ai quattro anniversari. La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 al 20 novembre dalle 17 alle 19. A corredo della mostra è disponibile un catalogo, edito da Effedì, nel quale sono stati inseriti anche alcuni ricordi di tifosi e calciatori che hanno preso parte ai mitici spareggi del 1971 decisi, appunto, dal lancio della monetina.

«E’ un’occasione di ricordare i momenti gloriosi della squadra cittadina alla quale tutti siamo affezionati», ha detto il sindaco, Andrea Corsaro, presentando gli eventi insieme all’assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, al presidente dei Veterani, Franco Balocco, al giornalista Enrico Demaria, a Riccardo Isola per Federazione Pro Vercelli Scherma e a Federica Zacconi per la Pro Vercelli Ginnastica.

Giovedì 17 novembre, alle 21 al Teatro Civico, avrà luogo una serata dove verranno narrate le storie che caratterizzano i quattro anniversari: Alex Tacchini racconterà la parte storica; Bruno Casalino si concentrerà sullo spareggio della monetina e Raffaella Lanza sugli anni recenti che hanno visto la Pro tornare in serie B. Alla serata parteciperanno alcuni giocatori che hanno vissuto in prima persona tali eventi, il patron della promozione in B, Massimo Secondo, e alcuni rappresentanti delle altre associazioni sportive recanti la denominazione “Pro Vercelli” quali la scherma e la ginnastica. L'appuntamento è aperto a tutti e a ingresso libero.