Cultura e solidarietà: gli obiettivi dell'Associazione Notaio Giuseppe Torelli

Promuovere conoscenze e cultura e realizzare iniziative sociali. Nata con questi obiettivi, l’Associazione Notaio Giuseppe Torelli, che si è costituita il 7 dicembre 2021, vuole rendere omaggio alla memoria del professionista morto all’età di 55 anni, il primo gennaio 2020.

Insieme all'Associazione è stata anche inaugurata l’omonima Biblioteca contenente il patrimonio librario personale che è stato dato al Circolo Ricreativo e che ha ottenuto l’inserimento nel Sistema Bibliotecario e Archivistico della piana vercellese. Attualmente si sta lavorando all’ordinamento e catalogazione del patrimonio costituito da circa tremila titoli.

L’associazione è nata dalla forte volontà di familiari e amici che vogliono mantenere vivo il ricordo dell’uomo e del professionista.

Per poter realizzare iniziative, l’Associazione lancia una campagna di adesione, invitando quanti hanno conosciuto Giuseppe Torelli, ne hanno apprezzato la professionalità e l’umanità o che, più semplicemente, vogliono partecipare.

Il canale di comunicazione sempre attivo è rappresentato dall’indirizzo di posta elettronica assoc.notaio.giuseppe.torelli@gmail.com che risponderà a ogni richiesta.

La prima attività realizzata è una pubblicazione dal titolo “Simposio” il cui autore è proprio Giuseppe Torelli. Nell’arco di questi mesi, Renato Bianco ha raccolto il copioso materiale disponibile proveniente dai numerosi interventi tenuti nell’arco degli anni in occasioni conviviali. Si tratta sempre di conversazioni che hanno come argomento temi legati alla professione notarile, ma la loro trattazione è fatta con leggerezza e sottile ironia.

Il lavoro svolto è stato piuttosto complesso e minuzioso perché sono stati esaminati i testi di tutte le conferenze, ricercando le sovrapposizioni e costruendo un testo che non è la semplice collazione tra diverse edizioni, quanto piuttosto un’edizione che mantiene inalterato tutto il materiale esaminato, che viene riaccorpato in modo da consentire al lettore una visione rispettosa dei testi originali, ma evitando ogni genere di ripetizione che sarebbe stata inevitabile in considerazione della quantità di materiale.

Questa pubblicazione, molto curata anche dal punto di vista editoriale, contiene una raccolta di immagini fotografiche assortite in arco di tempo e di situazioni che vanno dal contesto professionale a quello familiare.

«Il libro - spiegano dall'Associazione - sarà messo a disposizione di chi vorrà averne copia. La finalità è quella di raccogliere fondi da destinare al progetto sociale che abbiamo scelto. Una copia verrà donata inoltre a chi deciderà di aderire all’Associazione. Il primo service che intendiamo realizzare è indirizzato al reperimento di fondi per il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino, partecipando al progetto per la realizzazione di Bio Banche».