Alpi Challenge 2022: primo posto per il Velo Club - FOTO

Venerdì 28 ottobre nella Sala Argento a Cilavegna si sono svolte le premiazioni finali del circuito ciclistico Alpi Challenge 2022, valido come Trofeo Super Prestige Tricolore.

Il prestigioso campionato da ormai 10 anni vede i migliori scalatori del ciclismo amatoriale piemontese sfidarsi sulle salite della Valsesia, Biellese e Monferrato, per aggiudicarsi il titolo di campione tricolore Acsi di categoria.

Come nel 2021 al microfono come speaker per l’occasione c’era Sergio Rinaldi, “padrone di casa”, che ha condotto la serata e presentato via via i protagonisti del circuito. Tra di loro indubbiamente non poteva mancare Alberto Filippini, responsabile provinciale dell’ente organizzatore Acsi Novara, Samanta Coltella (figlia del compianto Luigino da poco tempo scomparso), giudice di gara, responsabile della gestione informatica e colonna dell’Alpi Challenge, e tutti i dirigenti delle 9 società organizzatrici del campionato.

Durante la serata sono stati premiati i vincitori e le vincitrici delle classifiche finali, i primi 8 e le prime 5 piazzate di ogni classifica, coloro che hanno portato al termine tutte le 9 tappe del calendario 2022 e le prime 8 società classificate nella graduatoria riservata alle squadre.

Tra queste ultime il Velo Club Vercelli ha conquistato il primo posto finale, per il terzo anno consecutivo dopo i successi del 2019 e 2021 e il terzo posto del 2018 (nel 2020 non si è corso a causa del covid).

Un primo posto conquistato subito con la vittoria di giornata arrivata già nella prima tappa a Casale Monferrato, difeso nelle tappe di Agrate Conturbia e Suno con i piazzamenti sul podio alle spalle delle squadre Brontolo Bike e Gc 95 Novara, consolidato a Prato Sesia e Quarona e messo in cassaforte con l’affermazione netta nella tappa di casa a Vercelli; a quel punto è bastato gestire il vantaggio di punti nelle successive prove a Borgomanero, Vigliano Biellese e di nuovo a Prato, con altri piazzamenti e vittorie di giornata, per tenere a distanza di sicurezza il ritorno della Roadman Azimut, autentica “corazzata” tra le squadre nazionali amatoriali.

Nella classifica generale a squadre il Velo si è imposto con 9800 punti, “doppiando” il Gc 95 Novara al 2° posto (4945 punti), che ha superato di soli 15 punti Brontolo Bike (4930 punti), 4° Bike Training (4590) 5° Roadman Azimut (4470).

Nelle classifiche individuali ben 9 atleti e atlete sono stati premiati, essendosi piazzati nei primi 8 posti: tra i giovani Mattia Sanzone ha concluso al 2° posto aggiudicandosi la maglia di vincitore degli junior, Luigi Vitali e Giuseppe Vella si sono piazzati rispettivamente 4° e 5° nei senior 2, Massimo Forlani è giunto 7° nei veterani 1, Massimo Bussa e Giovanni Schiochet 5° e 8° nei gentleman 1, Vito Greco e Pierenrico Morano 4° e 8° tra i supergentleman 1 e Silvia Coda 3a tra le donne 3.

Sono stati consegnati dei riconoscimenti anche a Luigi Vitali e Melania Leone per il loro impegno all’interno del Comitato organizzatore Alpi Challenge, in veste di responsabile per la comunicazione e fotografa ufficiale del campionato.

Una grande soddisfazione per Venio Trebaldi, patron e presidente della storica formazione vercellese, a pochi mesi dal cinquantennale della fondazione, che ha visto i suoi ragazzi (e ragazze) raccogliere i giusti onori al termine di una lunga e impegnativa stagione ciclistica, e ha sollevato per il terzo anno di seguito il trofeo di squadra vincitrice del Super Prestige Tricolore.