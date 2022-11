Tutto vanficato da un errore dell'arbitro

La rabbia per la sconfitta interna con l'Albinoleffe è evidente in casa Pro Vercelli. L'unico a parlare nel post partita è il ds Alex Casella che punta l'indice contro il direttore di gara: "Abbiamo assistito a due partite ben precise: la prima ci ha visto passare in vantaggio e avere il pieno controllo della gara. L'altro match è iniziato dall'errore dell'arbitro in occasione del rigore. Concedere la massima punizione e l'espulsione sono decisioni imbarazzanti che non si possono tollerare. Se un allenatore, un giocatore o un dirigente sbagliano vengono fermati. E anche per i direttori di gara dovrebbe valere lo stesso criterio. Chi non riesce a gestire pressioni o a interpretare situazioni semplici come nell'episodio del rigore e del "rosso" dovrebbe arbitrare. E' frustrante quando, alla richiesta di spiegazioni al responsabile degli arbitri, ci venga chiesto scusa: una risposta che non ha bisogno di commenti. Noi prepariamo una partita durante la settimana, mettendoci impegno e sacrifici e fa veramente male perdere una gara che stavamo interpretando nel migliore dei modi per questo genere di errori: non si può rovinare una partita dominata per 60′. Poi noi avremo anche avuto colpe in campo e magari a livello di cambi ma, senza quell'errore staremmo a parlare di un altro incontro".