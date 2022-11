Bianzé: incendio all'alba. Coinvolte diverse auto - FOTO

Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio che, nella notte, ha coinvolto diverse autovetture parcheggiate in strada, a Bianzè.

Per spegnere il rogo, divampato intorno alle 4,30 della mattina di martedì, è stato necessario l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià e di quella del distaccamento permanente di Livorno Ferraris.

L'intervento ha consentito di arrivare alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio, ma i danni sono molto ingenti: almeno due i mezzi andati completamente distrutti, altri sono stati danneggiati in modo anche importante.

I carabinieri di Livorno Ferraris si stanno occupando di chiarire le cause del rogo.

(notizia in aggiornamento)