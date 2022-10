Finanza, i saluti al luogotenente Agostino Giacomantonio

Nella giornata di lunedì, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Ciro Natale, gli ufficiali e i colleghi hanno salutato il luogotenente “C.S.” Agostino Giacomantonio che, dopo quarant’anni di servizio nel Corpo, è stato posto in congedo al compimento dei sessant’anni di età. Arruolatosi nel 1982, ultimata la frequenza dei corsi d’istruzione al Battaglione Allievi Finanzieri e l’allora Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, Giacomantonio ha iniziato la carriera assegnato al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.

Successivamente ha ricoperto vari ruoli operativi nei reparti di Novara e di Porto San Giorgio; nel 1996 il trasferimento a Vercelli come comandante della Sezione Operativa della Compagnia e poi, nel 2016, al Nucleo di Polizia Tributaria (ora Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) in qualità di comandante della Sezione Tutela Economia, incarico ricoperto fino alla soglia della pensione.

Nel corso degli anni, il luogotenente “C.S.” Giacomantonio ha preso parte a molteplici indagini di polizia tributaria e giudiziaria ricevendo, per l’attività investigativa svolta, vari attestati e riconoscimenti di ordine morale. Prima di ringraziare il militare per l’impegno e la professionalità profusi nell’arco della carriera, il comandante provinciale ha consegnato all’ispettore il brevetto attestante la concessione della “Croce d’oro con stelletta” per aver maturato i 40 anni di servizio nel Corpo.