Visite, incontri e la performance "A occhi chiusi": Vercelli celebra la giornata della vista

Prevenzione, informazione ma anche performance per far comprendere alle persone le difficoltà quotidiane incontrate da chi è cieco o ipovedente.

Sono molte le iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale della vista che vedono in prima linea l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli, l'Asl, il Comune e l'associazione TamTam.

In collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia) sarà presentata anche a Vercelli la campagna "C'è solo un modo per vedere il futuro: fare prevenzione oggi": attraverso iniziative delle strutture territoriali, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti mirano a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura, ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. In collaborazione con l’Asl Vc e con il Direttore della Struttura Complessa di Oculistica, sarà presente giovedì 13 ottobre con 3 iniziative: distribuzione di materiale divulgativo in alcune zone della città e nello stand principale sotto la galleria Viotti in via Dante 71 dove ha sede il Centro di Riabilitazione Visiva; dalle ore 8,30 alle ore 12,30 visite oculistiche gratuite alla cittadinanza effettuate dal dottor Vittorio Germinetti al Centro di Riabilitazione Visiva in Via Dante 71 primo piano su prenotazione telefonica al numero 0161/253539 int. 2, finalizzate a recuperare chi da tempo non effettua un controllo visivo e non sia già seguito da uno specialista. Non verranno rilasciate prescrizioni di lenti e non verranno effettuati consulti medici per esami, diagnosi e trattamenti in essere. Infine, dalle ore 14 alle 14,30 incontro pubblico on line su piattaforma zoom, con il dottor Giuseppe Macrì direttore della Struttura Complessa di Oculistica sul tema: “Illustrazione attività medico chirurgica della struttura complessa di oculistica ASL VC e riabilitazione visiva”

Modalità per il collegamento: comporre il numero telefonico 0200667245 al termine di un breve parlato in inglese digitare l'ID riunione 766 032 6172 seguito dal tasto cancelletto (#) dopo un altro breve parlato premere ancora cancelletto (#). A questo punto si è dentro la riunione. Sarà inoltre possibile collegarsi anche direttamente con l'app di Zoom, inserendo l'ID riunione o tramite internet al seguente link: https://zoom.us/j/7660326172.

Sabato 15 ottobre la Città di Vercelli in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vercelli promuove una “lettura teatralizzata al buio” che permetterà di comprendere alcuni aspetti del quotidiano di chi ha difficoltà visive.

«Abbiamo avviato da tempo una collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla comprensione di un diverso modo di sentire il mondo – dice il Sindaco Andrea Corsaro – inoltre la Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris è dotata di uno spazio che permette a chi ha difficoltà visive, grazie a sistemi ingrandenti o vocali, di leggere in totale autonomia libri e giornali».

«Lo scopo di questa particolare iniziativa – spiega l’Assessore Gianna Baucero - è quello di far conoscere in prima persona la realtà di chi ha problemi visivi attraverso un’esperienza diretta, ossia partecipando bendati all’esecuzione di una performance teatrale molto suggestiva».

L’evento prevede una performance dove il pubblico, attraverso una serie di letture, effetti sonori e musiche, potrà partecipare ad un’esperienza sensoriale di grande effetto. Ad esibirsi sarà TamTam Teatro, nella Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris 95, su due turni, alle 17.30 e alle 19.

Al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno scoprire la ricchezza della Biblio-Audioteca, che offre ai cittadini ipovedenti la possibilità di leggere libri, giornali e qualsiasi altro testo in totale autonomia, utilizzando sistemi ingrandenti o vocali.

Per partecipare all’appuntamento di sabato 15 ottobre occorre prenotarsi, i posti saranno assegnati fino ad esaurimento: tel. 0161/596881 – germana.tagliabue@comune.vercelli.it