Oggi, il prefetto Lucio Parente, il sindaco Andrea Corsaro e il presidente della provincia Davide Gilardino hanno dato avvio alla settimana nazionale della protezione civile incontrando gli alunni dell’Istituto comprensivo Lanino dove, accolti dal dirigente scolastico Annarosa Rongoni, si è svolta l’attività didattica per illustrare agli studenti i principali rischi del territorio e il sistema di allerta regionale in caso di emergenza.

Il prefetto Parente, nel salutare gli alunni ha sottolineato come «la Settimana della Protezione Civile e, in particolare per le scuole, è un’importante occasione per diffondere la conoscenza del Sistema di Protezione Civile locale e per promuovere la sensibilità e l’interesse dell’intera comunità scolastica nei confronti delle tematiche più importanti, quali gli scenari di rischio tipici del territorio, i comportamenti consapevoli per affrontarli e le misure di autoprotezione, nell’ottica di favorire la cultura della resilienza anche in età scolare».

L’evento, che ha visto l’intervento di funzionari della Regione Piemonte dei volontari di Protezione Civile, rientra tra le varie iniziative promosse d’intesa con la Regione Piemonte, la Prefettura di Vercelli, il Comune di Vercelli e la Provincia di Vercelli, anche in funzione dello svolgimento della 28° edizione della Giornata Regionale di Protezione Civile.

La giornata odierna, ha osservato il Prefetto «riveste particolare importanza in quanto concomitante con la celebrazione della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali che, istituita dall’Onu nel 1989, cade il 13 ottobre di ogni anno, per sensibilizzare e infondere consapevolezza sulle pratiche di prevenzione e mitigazione dei rischi».

Il coinvolgimento del mondo della scuola - prosegue inoltre il Prefetto – “rappresenta un ambito privilegiato per favorire la diffusione delle conoscenze dei rischi e dei comportamenti da tenere nelle situazioni di emergenza”.

Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha evidenziato che “la presenza di un sistema di Protezione Civile stabile e strutturato è di vitale importanza, la Protezione Civile è un un’organizzazione complessa che permette il coordinamento dei lavori nei momenti di emergenza e prevede anche azioni di sensibilizzazione della cittadinanza. Durante un evento straordinario è importante avere nozioni sui comportamenti corretti da mettere in atto per proteggersi. Le attività della mattinata di oggi sono molto apprezzabili e potrebbero essere di grande utilità nel momento del bisogno”.

Anche il Presidente della Provincia Davide Gilardino ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile facendo un cenno al carattere della volontarietà “la sensibilità che dimostrano molti operatori prestando gratuitamente la loro opera a favore del prossimo è lodevole, considerando anche che per diventare volontario a tutti gli effetti è necessaria anche molta formazione. Inoltre è necessario tenere sempre in considerazione il nostro territorio e rispettarlo anche a scopo preventivo».

A conclusione dell’incontro, il Prefetto è stato accompagnato dal sindaco per una visita al Comando dei Vigili Urbani, dove, accolto dal Comandante Ivana Regis, ha avuto modo anche di vedere la nuova sede operativa comunale C.O.C - C.O.M, Sala Radio EmerconNET, che verrà inaugurata ufficialmente nella giornata di domani nell’ambito delle altre iniziative previste nella Settimana nazionale di Protezione Civile.