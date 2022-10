Corsi di meccatronica per autoriparatori

Autoriparazione: Cna prosegue nelle attività di formazione per la figura professionale del meccatronico, che sostituisce le precedenti figure di meccanico – motorista ed elettrauto soppressi nel 2013.

«Per consentire alle imprese preesistenti al 2013 di adeguarsi alla nuova normativa – spiega Fabio Sacchi, responsabile Servizi alla comunità CNA Piemonte Nord - era stato introdotto un regime transitorio, più volte prorogato, che scade il prossimo 5 gennaio 2023. Entro questa data, i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione che possiedono solo la qualifica di meccanico – motorista o di elettrauto, devono tassativamente acquisire la qualifica mancante per completare le proprie competenze come meccatronico, attraverso uno specifico corso di formazione. L’inadempienza comporta la chiusura dell’impresa».

CNA Piemonte Nord, in collaborazione con Enaip Novara e Texa Academy, organizza i corsi di formazione per i responsabili tecnici (legale rappresentante, titolare, socio, collaboratore) che possiedono la sola qualifica di motorista e devono acquisire le competenze di elettrauto e per i responsabili tecnici (legale rappresentante, titolare, socio, collaboratore) che possiedono la sola qualifica di elettrauto che devono acquisire le competenze di meccanico - motorista, per ottenere la qualifica completa a norma di legge di meccatronico.

Entrambi i corsi hanno durata quaranta ore e si svolgeranno in cinque giornate di otto ore ciascuna, presso le sedi Enaip di Novara e Omegna (a scelta da parte del partecipante).

Informazioni e iscrizioni Fabio Sacchi, CNA Piemonte Nord, tel. 0321 33388.

Iscrizioni entro il 21 ottobre 2022. I corsi verranno attivati a partire dal mese di novembre.