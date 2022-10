Appuntamenti con la creatività

L’Associazione Binario3 propone una serie di workshop ed eventi per promuovere la creatività e creare occasioni per esprimere se stessi, trascorrendo ore piacevoli.Binario3, infatti, vuole essere uno “spazio” per aiutare le persone a concretizzare le proprie idee, realizzare progetti creativi, confrontarsi e socializzare, seguire corsi, sentirsi parte di una comunità che promuove l’arte in ogni sua forma.La creatività diventa, così, uno strumento per esprimersi, realizzarsi, valorizzare le proprie competenze e creare un dialogo reciproco.Le attività saranno realizzati in Via Dante, presso l’ex Monastero di San Pietro Martire.

Il primo appuntamento sarà, la “Giornata della creatività” prevista per Domenica 23 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, con stand, handmade, esposizione di prodotti artigianali, musica, mostre e tante sorprese.Durante la giornata, infatti, verranno realizzati diversi appuntamenti, tra cui un laboratorio per imparare i primi rudimenti del lettering (dalle ore 10 alle 12), un workshop per creare spille e calamite (dalle ore 14 alle 16), una mostra dal titolo "The Crown" e un mini corso per realizzare una shaker card per Halloween (dalle ore 16 alle 18).

La giornata sarà un momento inaugurale, per dare il via ad una serie di laboratori creativi eworkshop che si terranno nel mese di Novembre.Ecco il programma:

Domenica 6 Novembre: Crea una pallina di Natale con il Macramé!

Domenica 13 Novembre: Trasforma una vecchia cornice in una bacheca per le tue foto e i tuoiappunti

Domenica 20 Novembre: Progetto Zerowaste! Crea il tuo set di dischetti struccanti con stoffa espugna. Porta da casa un vecchio asciugamano, il resto del materiale te lo procuriamo noi!

Domenica 27 Novembre: Happy New Year. Realizza il tuo calendario (da scrivania e da agenda)super personalizzato, coloratissimo e con un tocco artistico!I workshop saranno tutti dalle ore 10 alle ore 12.

Verrà, poi, organizzato una “festa” finale, prevista per Domenica 4 Dicembre, per aspettare insieme il Natale, con una giornata dedicata all’esposizione di prodotti artigianali, mercatini per iregali solidali, laboratori e tante sorprese!Per informazioni, iscrizioni e per avere tutti i dettagli per la partecipazione ai laboratori:binario3@yahoo.com

https://www.facebook.com/3inario

https://www.instagram.com/binario3spaziocreativo/