Perrotta gol: Pro in vantaggio al 45'

Pro Patria-Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Perrotta (Pvc) al 33';





Pro Vercelli in vantaggio grazie a un bel gol di Perrotta. Ma la partita corre sui binari dell'equilibrio, con la Pro Patria che, a tratti, ha esercitato una maggio pressione. Bene la difesa, bene Calvano. Buoni spunti, davanti, del gioiellino Vergara.





Primo tempo.

2'. Primo guizzo di Vergara, schierata come ala destra. Atterrato. Punizione batte Anastasio, alto.

10'. Cross di Vergara, colpo di testa di Anastasio, alto.

18'. Destro di Calvano dalla distanza, para in due tempi ma senza patemi d'animo Del Favero.

19'. Pro Patria vicina al gol, con Stanzani, ribatte e salva Rizzo, Piu sulla ribattuta mette fuori. È l'occasione gol più nitida.

Maggiore pressione del centrocampo dei padroni di casa.

25'. Bel cross di Della Morte dalla sinistra per... il centravanti che non c'è. Palla che passa davanti a Del Favero, niente da fare.

27'. Saco a Vergara, tiro senza pretese.

33'. Pro Vercelli in vantaggio con un gran gol dell'ex Palermo, Perrotta. Punizione dalla destra, per fallo su Saco. Batte Mustacchio che pennella per l'occorrente Perrotta che, di sinistro, quasi in spaccata, trafigge Del Favero. Pro in vantaggio.





Formazioni.

PRO PATRIA: Del Favero; Vaghi, Boffelli, Saporetti; Citterio, Brignoli, Ferri, Nicco, Ndrecka; Stanzani, Piu. A disp. Mangano, Cassano, Molinari, Bertoni, Fietta, Piran, Gavioli, Perotti, Caluschi, Chakir, Bandjevic, Castelli. All. Vargas.

PRO VERCELLI: Rizzo; Silvestro, Cristini, Perrotta; Iotti, Calvano, Saco, Anastasio; Mustacchio, Della Morte, Vergara. A disp. Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Corradini, Comi, Gatto, Louati, Renault, Macchioni, Iezzi, Guindo. All. Paci.





Arbitro: Mastrodomenico (di Matera).

Ammoniti: Vergara, Perrotta della Pro Vercelli; Stanzani, Vaghi della Pro Patria;