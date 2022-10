Incidente nella notte: donna ricoverata per accertamenti

Pare sia dovuto a una mancata precedenza lo scontro alla rotatoria di via Libertà tra una Toyota Aygo condotta da un uomo del 1991 di Borgosesia e una Skoda Fabia condotta da un uomo del 1976 di Valdilana Ponzone. A bordo di quest'ultima auto viaggiava anche una passeggera, poi condotta poi in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri.