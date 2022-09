Principio di incendio in carrozzeria: Vigili del Fuoco al lavoro

In data odierna intorno alle ore 13 la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta a Borgo d'Ale in via Torino per un principio di incendio che ha interessato il forno e la canna fumaria di una carrozzeria.

L'intervento è valso alla messa completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo.