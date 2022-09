Auto si ribalta tra Buronzo e Castelletto, uomo alla guida in ospedale con elisoccorso FOTO e VIDEO

Incidente autonomo questa mattina tra Buronzo e Castelletto Cervo intorno alle 11,45.

Ad essere coinvolta è stata infatti una sola automobile che si è ribaltata ed è finita in un fosso. A estrarre il conducente dalle lamiere sono stati i Vigili del Fuoco che lo hanno affidato alle cure del 118, che vista la gravità della situazione hanno però chiamato l'elisoccorso per il suo trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la viabilità che al momento nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è rallentata.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto.