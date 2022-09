Rifiuti abbandonati al Villaggio Cravo: videocamere in azione e maggiori controlli

Immagini eloquenti di rifiuti ingombranti nell’isola ecologica del Villaggio Cravo suscitano il rammarico dell’assessore Francesco Nunziata, che si occupa con passione di edilizia popolare e che segue con attenzione la manutenzione degli stabili e degli spazi esterni dell’area: «Purtroppo abbiamo rilevato l’abbandono di rifiuti nelle aree comuni del Villaggio – dice Nunziata –. Abbiamo installato telecamere per disincentivare questo tipo di comportamenti che creano situazioni spiacevoli, che ricadono su tutta la comunità, ma nonostante ciò il malcostume da parte di alcuni continua».

L’assessore, allertato sulla situazione, ha subito richiesto l’intervento della società Seso Ambiente per la rimozione dei rifiuti, che rientrano in una tipologia per la quale è prevista una procedura di smaltimento diversa rispetto ai rifiuti solidi urbani, comunemente gestiti con la raccolta differenziata: «Non è complicato smaltire questo tipo di rifiuti – ricorda Nunziata – basta portarli direttamente al centro raccolta di Plello: sul sito ci sono le modalità di consegna. Oppure si può telefonare agli uffici Seso allo 0163.23490, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e, pagando una tariffa di 15 euro, gli operatori verranno a ritirarli a domicilio nella giornata concordata».

Visto il ripetersi di questo tipo di episodi, la Polizia Municipale intensificherà i controlli delle telecamere e gli amministratori del Villaggio a loro volta vigileranno: «Senza voler essere punitivi – aggiunge Nunziata – è necessario che gli abitanti comprendano la gravità di questi comportamenti, per i quali è prevista una sanzione che non esiteremo ad applicare qualora siano individuati i responsabili».