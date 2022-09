Sos per due cercatori di funghi: decollano gli elicotteri di Finanza e Vigili del Fuoco

Ancora un intervento di soccorso, nel pomeriggio di venerdì, per due cercatori di funghi provenienti dal varesotto che, dopo aver raggiunto la Valsesia ed essersi incamminati nei boschi sopra Boccioleto, non avevano più dato loro notizie.

In loro aiuto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento di Varallo insieme alle squadre della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino. Le ricerche si sono concentrate nella frazione di Fervento in località Alpe Selletto: le squadre di soccorso, elitrasportate dall'elicottero Drago 51, del nucleo Volo dei Vigili del Fuoco di Torino, hanno raggiunto e recuperato il primo cercatore di funghi, mentre il secondo è stato localizzato dall'elicottero della Guardia di Finanza, che aveva a bordo strumentazioni specifiche per la localizzazione dei cellulari. L'uomo è stato poi raggiunto e recuperato dalla squadra di soccorso che, trovandolo in buone condizioni, ha provveduto a elitrasportarlo in una zona sicura a Boccioleto.

L'intervento di soccorso si è concluso poco dopo le 18.