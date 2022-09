Droga in casa e un'arma detenuta illegalmente: cinquantenne in manette

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente gli agenti della Volante hanno arrestato un 50enne vercellese, finito nella rete dei controlli durante un’attività finalizzata alla repressione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo, già gravato da precedenti specifici, è stato sottoposto a un controllo che ha consentito di rinvenire alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e materiale atto al confezionamento e alla suddivisione in dosi. Nel corso della medesima perquisizione l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di una pistola calibro 6.35, illegalmente detenuta, e del relativo munizionamento.

Al termine degli accertamenti, che oltre all'arma hanno permesso di sequestrare circa 60 grammi di cocaina, 25 grammi di cannabinoidi e 900 euro in contanti presumibile provento dell’attività di spaccio, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vercelli in attesa del giudizio di convalida.