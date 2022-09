Dramma al ponte della Pistolese, la vittima è un giovane di Vercelli

Aggiornamento di venerdì 23 settembre ore 9,25

Su quanto accaduto ieri alla Pistolesa i contorni iniziano ad essere più definiti. A decidere di porre fine alla propria vita sul ponte che collega Veglio a Mosso sarebbe stato un giovane di Vercelli.

I fatti giovedì 22 settembre

La macchina ferma all'inizio del ponte della Pistolesa, avvistata da due passanti, ha fatto scattare l'allarme e purtroppo i soccorritori si sono trovati sull'ennesimo scenario di una tragedia. Al momento non sono note le generalità della vittima trovata ai piedi del ponte nel punto più alto. Ancora in corso le operazioni di recupero condotte in sinergia da Vigili del Fuoco e Carabinieri.