Stecco: «Cup interno, un servizio importante per la nostra sanità»

L'utenza dell’ospedale di Vercelli ha un nuovo alleato con il Cup interno, servizio riservato a chi dopo una visita specialistica necessiti di un ulteriore controllo.

Un nuovo traguardo per il Sant’Andrea di Vercelli che, dopo una visita specialistica, offre ai propri pazienti un punto di prenotazione per gli approfondimenti clinico-strumentali o le visite di controllo successive. Al termine della visita specialistica da oggi, attraverso una ricetta dematerializzata, si accederà direttamente al percorso di presa in carico o controllo. Un servizio prezioso, che avevo suggerito e che ha preso forma, sotto l'ottima direzione dall’Asl con l'attenta supervisione del Direttore del distretto sanitario dottor Germano Giordano, per razionalizzare i percorsi di prenotazione e che si rivelerà utile anche per smaltire i carichi del Sistema Sanitario dopo la pandemia. Anche con queste soluzioni organizzative continua il percorso di rafforzamento della sanità vercellese.