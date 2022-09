La Pro Vercelli Scherma premia i suoi giovani talenti - FOTO

La campionessa e i piccoli atleti. Il presente e il futuro della scherma vercellese riuniti per un momento di festa, in cui tutti hanno il loro momento di gloria.

Associazione Scherma Pro Vercelli ed Ecorì Riso, hanno presentato sabato la nuova stagione sportiva 2022-'23, a chiusura di un anno importante, che entra subito nel vivo con il 1° Trofeo Ecorì, gara a coppie. Madrina dell'incontro la campionessa vercellese Federica Isola, medaglia d'argento ai Campionati del Mondo del Cairo, Campionessa italiana (categoria Assoluti) in carica, che ha salutato compagni di allenamento, autorità, sponsor e amici augurando loro un anno ricco di soddisfazioni. All’evento, organizzato nell'area esterna di Ecorì, in via Trino 200 a Vercelli, oltre a presentare i programmi per la nuova annata agonistica, i dirigenti del club, i parenti, gli amici della sala d'armi hanno festeggiato gli ottimi risultati ottenuti nella stagione appena conclusa. Isola ha consegnato personalmente tre attestati di ringraziamento a Marzio Dan di Erreà Play Vercelli, Angelo Santarella per Volvo Auto Var e Roberto Viazzo per Ecorì Riso, perché con il loro sostegno in quest’ultimo anno critico post pandemia, hanno consentito ad atleti e atlete dell’Associazione Scherma Pro Vercelli di proseguire nel loro percorso sportivo, consentendo loro di raggiungere prestigiosi risultati.

Anche il presidente della Pro Vercelli, Riccardo Isola, ha voluto proseguire con i ringraziamenti alle istituzioni, Comune, Provincia, Regione; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, al Coni provinciale, ai Club Service cittadini, ai giornali e alle redazioni web/tv, ai commercianti che fanno sentire il loro sostegno, all’Istituto Galileo Ferraris di Vercelli, alla Federazione Italiana Scherma e al suo vice presidente vicario Maurizio Randazzo, sempre al fianco della sua ex società. I più doverosi, però, li ha rivolti «Ai familiari degli atleti, comprensione e la collaborazione che costantemente dimostrano; agli atleti, autori di una stagione eccezionale, che ha portato la società di via Massaua a risultare, probabilmente per la prima volta nella sua storia, la prima società in Italia nella spada, 7ª (su 215), nel Gran Premio Giovani per Società, classifica generale a punti delle tre armi, pur partecipando solo in una. Per una mera questione di regolamento e riattribuzione dei punti di atleti neotesserati alla Pro Vercelli, il club ha successivamente dovuto cedere il primo posto, classificandosi definitivamente seconda nella stagione 2021/22: un risultato che ci ha riempito di orgoglio e di cui gioiamo insieme a maestri ed atleti, nella speranza che sia di buon auspicio per il futuro».

Fondamentale il lavoro svolto da tutti, soprattutto dallo staff tecnico, composto da Massimo Zenga Germano, Adalberto Tassinari e Matilde Gianella, con la preparazione atletica seguita dalla ex campionessa Elisa Uga. Zenga Germano e Tassinari sono ormai stabilmente parte dello staff tecnico della nazionale, Gianella sta allenando un gruppo di bimbi carichi di entusiasmo e allegria; Uga è un solido punto di riferimento per una società storica e gloriosa nel panorama vercellese.

Il programma dell'anno, aperto da Trofeo Ecorì, prosegue con il Trofeo Bertinetti, anche quest'anno dedicato alla spada femminile a squadre; lo stage natalizio di Spada, il 3° The Black Carpet, la spettacolare gara di scherma storica, prevista in dicembre nei locali della palestra Bertinetti, ma soprattutto la 2° Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving U14, attualmente prevista in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2023.

Poi spazio alle premiazioni dei giovanissimi che si sono distinti nel corso dell'anno. Per tutti un attestato e i meritati applausi del pubblico e menzione speciale, con un premio offerto da Ecorì per Isola, Matilde Bellini, argento nella categoria Cadette ai Campionati Italiani U14; Sebastiano Bosso, bronzo nella categoria cadetti ai Campionati Italiani; Eleonora Orso, oro nella prova zonale della categoria Cadette a Trento; Marzia Cena, sesta nella categoria Giovani della Coppa del mondo a Burgos; Sara Della Cioppa, prima nella categoria Giovani nel Circuito mondiale U23 a Zagabria; e una menzione speciale per Riccardo Tribuzio, argento ai Campionati Italiani Master.