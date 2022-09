Schiacciato da un mobile di casa: bimbo in codice rosso

Grave incidente domestico, nella mattina di martedì 13 settembre: a Livorno Ferraris un bambino di sei anni è rimasto schiacciato da un mobile, all'interno della propria abitazione.

Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino: per lui traumi da codice rosso e accertamenti in corso sulle conseguenze dell'incidente.

Il piccolo ha riportato diverse ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al momento non è chiaro se in quel momento fossero presenti o meno i genitori in casa.