L'addio al giovane Mattia Licata: fissati i funerali

«La cittadinanza - ha scritto in un post l'amministrazione comunale - convive nel dolore più profondo per la perdita di Mattia Licata, 28 anni. Il sentimento comunitario lega affranto l'intero paese, unificandoci per affidare forza e vicinanza a famigliari, parenti ed amici tutti. Il pieno fiorire degli anni della gioventù di Mattia ha subito un punto di fermo che riecheggia ancor più straziante. L'Amministrazione Comunale e l'intera Comunità Palazzolese - in quanto proprio così occorre essere - porgono formalmente le più sentite condoglianze ai suoi cari».