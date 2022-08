Incidente sul fiume Sesia: morto un uomo

Tragico incidente, nella mattina di domenica 28 agosto, sulle acque del fiume Sesia.

Secondo le prime informazioni, un uomo è morto mentre era impegnato nella discesa in gommone delle acque del fiume. L'incidente è avvenuto nella zona di Scopa e, al momento, le informazioni sull'accaduto sono ancora frammentarie.

Sul posto sono presenti i soccorritori e il personale del 118 che, tuttavia, non ha potuto far nulla per il malcapitato. Saranno le forze dell'ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.