Il cimitero degli orrori nel giardino di casa

Ci sono punti in comune con una vicenda venuta alla luce a giugno a Lumellogno, nell'inchiesta che ha portato la Procura di Vercelli a indagare un 47enne per l'abbandono e l'illecito smaltimento dei cadaveri dei cani ritrovati a maggio nella zona industriale, e, in tempi più recenti, nella roggia accanto all'aeroporto e nel giardino di una villetta di viale Aeronautica.

Nella cantina di una tolettatura per animali del centro novarese, posto a pochi chilometri di distanza dal confine con la provincia di Vercelli, erano state trovate 7 carcasse, chiuse in sacchi neri, ma abbandonate e in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini della Polizia locale di Vercelli hanno portato alla luce una situazione alluncinante: oltre agli otto cani morti dai quali è partita l'indagine, a maggio, e le 14 carcasse di cani e una di gatto gettate nella roggia nella zona dell'aeroporto, nel giardino della villetta che era stata la residenza del 47enne indagato sono state ritrovate altre 23 carcasse di cani, alcune riposte in sacchi neri, altre in una scatola portaoggetti in plastica. Gli investigatori ipotizzano che fossero pronte per essere abbandonate da qualche parte.

