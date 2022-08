Via Ranghino e via Don Pollone (Cappuccini): lavori per due milioni di euro alle case Atc

Lavori per oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione energetica di due complessi Atc del rione Cappuccini, gli stabili di via Ranghino e via don Pollone, alla periferia estrema della città.

Ottenuti attraverso la partecipazione al piano complementare del Pnrr, i fondi permetteranno ad Atc di rimettere a nuovo due strutture: in via Ranghino si interverrà sui numeri civici 5-A, 5-B e 7/A e 7/B per un totale di 32 alloggi, 6.117 metri quadrati e un importo di un milione e mezzo di euro; in via Don Pollone 6, la spesa prevista per riqualificare 16 alloggi (2.200 metri quadrati) supera i 600mila euro. Saranno realizzati il cappotto termico e tutti gli interventi che consentiranno agli immobili di fare un doppio salto di classe energetica e che - in linea definitiva - consentiranno anche agli inquilini di risparmiare sulle bollette.

Martedì la nuova dirigente del settore tecnico di Atc, Michela Poletti, è stata in città per incontrare il sindaco, Andrea Corsaro ,e l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion con il quale ha poi fatto un sopralluogo in via Ranghino e via Don Pollone per verificare la situazione dei due complessi immobiliari.

«Gli interventi - spiega Simion - saranno realizzati e gestiti direttamente da Atc Piemonte Nord e riguarderanno la riqualificazione e l'efficientemento energetico degli immobili. Il cantiere partirà nei primi mesi del 2023 per rispettare i tempi previsti dai bandi Pnrr».

I due caseggiati, soprattutto di quello di via Ranghino, sono già stati in passato più volte al centro dell'attenzione per le proteste legate agli ascensori rotti e alla gestione decisamente poco civile degli spazi comuni. E, in effetti, anche in quest'occasione sono emersi seri problemi di stoccaggio di rifiuti di ogni genere nel cortile e in alcuni garage.

«Nella giornata di giovedì - spiega ancora Simion - Asm ha effettuato un primo intervento di rimozione straordinaria della gran parte dei rifiuti. Domani e nei prossimi giorni gli operatori provvederanno anche alla rimozione dei rifiuti speciali, ripristinando così il decoro nel cortile interno allo stabile. Di fatto si tratta già di opere preliminari alla all’avvio del cantiere: la stazione appaltante è Atc Piemonte Nord, che sta gestendo la gara d’appalto dei lavori».