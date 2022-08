Dal centro alla periferia: estate di lavori sulle rotonde - FOTO

Fiorite e riqualificate: una dopo l'altra, le rotonde cittadine riprendono vita e colore. Si stanno concludendo gli interventi voluti dal Comune - che ha trovato nelle pieghe del bilancio 50mila euro da utilizzare per le rotatorie - e sostenuti da una sponsor privati che, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, si stanno facendo carico di allestimenti e manutenzioni.

Un progetto sul quale, nei mesi scorsi, avevano lavorato per la componente di arredo urbano l'assessore Emanuele Pozzolo e, per il versante delle manutenzioni, il settore Lavori pubblici guidato dall'assessore Massimo Simion.

«In questi giorni è in corso l'allestimento dell'area verde vicino alla statua di San Francesco, al Billiemme - spiega il sindaco, Andrea Corsaro che nella giornata di giovedì ha fatto un giro per verificare l'avanzamento dei lavori -. Mi sembra che il risultato sia davvero soddisfacente: accogliamo vercellesi e turisti con rotatorie curate e colorate. Gran parte degli interventi sono già stati ultimati o sono in via di completamento. Resta da sistemare una piccola rotonda del rione Concordia che cercheremo di riqualificare nelle prossime settimane nell'ottica di riservare le dovute attenzioni a tutti i quartieri. Complessivamente siamo soddisfatti del risultato».

Piazza Mazzucchelli, via Trino, via Paggi, Largo D'Azzo, Largo Giusti, si presentano in questi giorni con una veste del tutto nuova, così come erano state rinnovate, in precedenza, le rotonde di corso Bormida (per andare ai Cappuccini), di via Thaon de Revel, all'ingresso della città dal rione Cappuccini e di piazza Roma. Per quest'ultima, in particolare, si era anche intervenuti sul sistema di irrigazione che, in precedenza, aveva dato qualche problema.

«Guardiamo al risparmio idrico in un periodo di scarse precipitazioni - precisa ancora il sindaco, ricordando che le fontane cittadine sono dotate del sistema di ricircolo dell'acqua - ma puntiamo anche ad avere rotonde e angoli di verde più colorati e più curati che contribuiscano a dare un'immagine piacevole della città».