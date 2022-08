Masso pericolante: chiusa la Ferrata Falconera

E' stata chiusa per la necessità di effettuare il disgaggio di un masso pericolante la Ferrata Falconera. Il suggestivo percorso per gli amanti dell'arrampicata si sviluppa poco sopra Varallo, regalando panorami mozzafiato e impegnativi percorsi tecnici che rappresentano una vera e propria sfida per gli amanti dell'arrampicata.

A far scattare un campanello d'allarme nei tecnici è stato, paradossalmente, l'intervento di recupero di un escursionista rimasto bloccato lungo la salita senza essere in grado di tornare alla base del percorso.

Nel corso dell'attività di recupero dell'uomo, poi riportato a casa senza danno alcuno, gli uomini del Soccorso Alpino si sono insospettiti per alcuni segni probabilmente provocati dalla caduta di un masso.

Il Comune di Varallo ha così deciso di chiudere la Ferrata per effettuare il disaggio di un masso pericolante. Al momento non è ancora nota la data di riapertura: prima di programmare un'eventuale arrampicata è opportuno verificare sul sito del Comune di Varallo se la via è stata aperta.