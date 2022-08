«Una rotona pericolosa»

Una rotonda pericolosa, che molti automobilisti non rispettano, convinti che non esista più. Oggetto di una polemica pre e post elettorale, ai tempi del rinnovo dell'amministrazione comunale, la rotatorie tra piazza Mazzini e piazza Martiri della Libertà è stata recentemente teatro di un incidente stradale che ha offerto lo spunto, a Giorgio e Fausto Cognasso, Franco Croce, Giuliana De Gasperi, Bruno Ferrarotti, Maurizia Gnemmi, Patrizia Massazza e Giovanni Tricerri per chiedere un potenziamento della segnaletica, ritenuta non adeguata, ma anche per punzecchiare l'attuale amministrazione.

«La sera stessa dell'elezione, il neo sindaco Daniele Pane disse che l'avrebbe subito rimossa - attaccano i firmatari di una lettera inviata agli organi di informazione - si stamparono pure manifesti funerari per ricordare in modo imperituro la dipartita della rotatoria… Quasi un anno e mezzo dopo, a settembre 2019, sorpresa: la rotatoria c’era ancora, non rimossa del tutto perché “rimuoverla completamente – affermava testualmente il sindaco Pane – significava svolgere dei lavori più corposi sul manto stradale, pertanto, non volendo buttar via dei soldi, abbiamo semplicemente deciso di rimuovere il palo centrale dell’illuminazione e quelli della segnaletica intorno ad esso. Rimane il rotondino centrale, che è stato leggermente abbassato ma è sempre più rialzato rispetto al resto della sede stradale».

Sul versante della circolazione stradale, però, la rotonda è rimasta tale, con tutte le implicazioni del caso: «Il sindaco Pane si è tenuto un surrogato di rotatoria che da allora a oggi ha rappresentato un oggettivo punto di criticità stradale - proseguono i firmatari della lettera -. Lo scorso 28 luglio presso la rotatoria è avvenuto un incidente tra un’auto e un ciclista. Poiché la maggior parte dei cittadini trinesi è convinta che la rotonda non esista più, invitiamo chi di dovere a intervenire con una segnaletica molto più evidente onde evitare futuri incidenti».