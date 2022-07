Serravalle, le immagini del terribile schianto

Si chiariscono alcuni dettagli del terribile incidente costato la vita, nel pomeriggio di giovedì, a una donna di 81 anni.

https://www.infovercelli24.it/2022/07/28/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/terribile-frontale-morta-una-donna-due-feriti.htmlLo schianto è avvenuto poco prima delle 16 lungo la sp 299 della Valsesia a Serravalle, all'altezza della frazione Bornate: due le auto coinvolte sulle quali viaggiavano, complessivamente, tre persone. Per estrarre i due conducenti, feriti, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia mentre la vittima è stata trovata riversa a terra, sul ciglio della strada.

Per tentare di rianimarla, purtroppo inutilmente, sono state applicate tecniche di soccorso sanitario avanzato. Sul posto sono intervenute più ambulanze medicalizzate e l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia locale e stradale.

Completamente distrutti i due mezzi coinvolti: uno ha terminato la corsa contro le barriere di protezione del canale della cartiera, l'altro è finitio fuori strada, finendo nel canaletto di scolo delle acque.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, il traffico è stato interrotto e deviato per tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'area.