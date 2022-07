Piazza Paietta, nuova pavimentazione attorno al monumento

Nuovo look per la parte centrale di piazza Paietta. Grazie a un contributo di 187mila euro sul bilancio 2022 e di 62mila sul 2023, tutta l'area che si trova attorno al monumento verrà riqualificata e abbellita con una pavimentazione rinnovata.

Le vecchie piastrelle verranno sostituite con pietra e materiale più elegante con l'obiettivo di valorizzare la zona sulla quale insite anche l'area verde.

«La consegna del cantiere è avvenuta giovedì mattina - spiega il vicesindaco Massimo Simion -. I lavori, affidati al raggruppamento temporaneo di impresa delle ditte Valloggia e Sogno, inizieranno prevedibilmente al rientro dalla pausa estiva dei dipendenti».

La medesima cordata si è anche aggiudicata l'accordo quadro 2022 - 2026 per la manutenzione dei marciapiedi cittadini che aveva un valore complessivo a base d'asta di 600mila euro, suddiviso in vari lotti a seconda delle annualità di bilancio.

Intanto, sempre sul versante dei Lavori pubblici, è da segnalare l'imminente apertura del cantiere per il rifacimento del primo tratto della pavimentazione di via Laviny. La strada, in questo modo, verrà armonizzata con il centro storico: per gli abitanti della zona, sarà un agosto di "lavori in corso".