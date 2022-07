Ufficiale: Lorenzo Gozzi è il candidato alla Provincia per il centro sinistra

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 24 luglio si terranno le elezioni di secondo livello per eleggere il prossimo presidente della Provincia di Vercelli, essendo scaduto in anticipo il mandato di Eraldo Botta che da giugno scorso non è più sindaco del comune di Varallo.

Nonostante ci fosse tempo fino all’ 11 settembre per chiamare al voto gli amministratori del nostro territorio, l’amministrazione provinciale – al momento retta da Davide Gilardino – ha scelto la prima data utile: elemento che ha reso più complessa la sfida di raccogliere le firme per una candidatura alternativa allo stesso Gilardino, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.

Una sfida che è stata superata con l’individuazione di un candidato non iscritto ad alcun partito ma in grado di offrire un’alternativa vera e credibile per la guida della provincia. Questo candidato è Lorenzo Gozzi, sindaco di Buronzo, attorno al quale è stato possibile costruire, in breve tempo, sostegno e interesse da parte di molti amministratori: sindaci, assessori e consiglieri di grandi e piccoli Comuni su tutto il territorio provinciale.

Lorenzo Gozzi è un esponente della società civile che ha sviluppato non solo competenza amministrativa e conoscenza del territorio, ma anche serietà e disponibilità al dialogo, nonché capacità di direzione strategica e organizzativa grazie ai risultati raggiunti a livello professionale.

La formalizzazione della sua candidatura permette agli amministratori della Provincia di veder garantito il diritto di scelta tra opzioni di governo alternative. Il candidato Gozzi attiverà nei prossimi giorni iniziative di incontro e confronto con i rappresentanti del territorio provinciale.

I segretari provinciali di

Partito Democratico – Maria Moccia

Azione – Gian Paolo De Dominici

Italia Viva – Francesca Tini Brunozzi e Diego Costanzo

+Europa Vercelli – Federico Bodo

Articolo 1 – Norberto Greppi