Obesità, diabete e salute dei piemontesi

Un'indagine sulle conseguenze di diabete e obesità sulla salute dei piemontesi. A occuparsene sarà Ires, istituto di ricerca e statistica, su proposta del consigliere regionale vercellese Alessandro Stecco.

«Oggi il Consiglio regionale del Piemonte ha concentrato la sua attività sulla programmazione annuale 2022 dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - dice il presidente leghista della commissione Sanità Alessandro Stecco -. Avendo a cuore il tema delle conseguenze di obesità e diabete, riteniamo opportuno approfondire il tema con una analisi strutturata. Abbiamo proposto pertanto di far avviare un’indagine accurata tramite Ires sulle conseguenze di diabete e obesità, con particolare attenzione ai fattori di rischio, alla prevalenza nella popolazione e ai costi sociali e sanitari legati a queste condizioni patologiche. Ires è in grado di garantire, con la raccolta e l’analisi dei dati e grazie ai suoi ricercatori, di effettuale una fotografia puntuale delle due condizioni, strettamente connesse, nella nostra regione; dati che consentiranno di effettuare una programmazione mirata da parte delle istituzioni per individuare e concertare le possibili soluzioni».